Нужно разобраться в бизнес логике сайта и помочь с тестированием, работы много , зп почасовая Так же знания javascript желательны для написания несложных автотестов ( обучим)
WordPress: доработка попапа
При пролистывании поп-апов, последним из списка показывается 24-й попап - по количеству дефолтно подгруженных фотографий на страницу.
Но на этой странице есть и другие фотографии, которые появляются после нажатия кнопки "Показать ещё".
Необходимо пролистывать в попапе все фотографии, которые есть на текущей странице, даже если часть из них под спойлером.
Скриншот http://c2n.me/3DDAOee.jpg
Страница, где воспроизводится проблема:
http://361pixel.com/ru/category/catalogues_photography/
Прошу обязательно указывать стоимость и сроки.
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