WordPress: доработка попапа

При пролистывании поп-апов, последним из списка показывается 24-й попап - по количеству дефолтно подгруженных фотографий на страницу.

Но на этой странице есть и другие фотографии, которые появляются после нажатия кнопки "Показать ещё".

Необходимо пролистывать в попапе все фотографии, которые есть на текущей странице, даже если часть из них под спойлером.

Скриншот http://c2n.me/3DDAOee.jpg

Страница, где воспроизводится проблема:

http://361pixel.com/ru/category/catalogues_photography/

Прошу обязательно указывать стоимость и сроки.