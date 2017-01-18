WordPress: доработка попапа

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Закрыт1 заявка134 просмотра

При пролистывании поп-апов, последним из списка показывается 24-й попап - по количеству дефолтно подгруженных фотографий на страницу.

Но на этой странице есть и другие фотографии, которые появляются после нажатия кнопки "Показать ещё".

Необходимо пролистывать в попапе все фотографии, которые есть на текущей странице, даже если часть из них под спойлером.

Скриншот http://c2n.me/3DDAOee.jpg

Страница, где воспроизводится проблема:

http://361pixel.com/ru/category/catalogues_photography/

Прошу обязательно указывать стоимость и сроки.

WordPress
8 лет назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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