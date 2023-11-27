Автоматична генерація та передача даних клієнтів до системи

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки66 просмотров
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потрібно застосувати CRM / CM наприклад WordPress для автоматичної генерації та передачі даних клієнтів до системи.

Мається на увазі списки клієнтів у форматі EXEL  до бази данних.

Для початку потрібно перенести дані клієнтів з Exel з бази у програмне забеспечення Fastbill за допомогою  Api https://apidocs.fastbill.com/

 

Наприклад коли новий клієнт добаве новий заказ на сайті, то інформація про клієнта повинна бути автоматично перенесена до сервісу Fastbill.  Також для кожного заказу повинна бути можливість якщо клієнт нажав на кнопку „Erledigt“- це завершив, то повинен бути автоматично згенерований рахунок. Для кожного кліента може бути декілька або більше рахунків. Наприклад якщо ви будете працювати з  WP, то це все повнинно робитись через адмінку. Зайшов в адмінку у директорію управляння рахунками і потім вже можна з ними редагувати.

У 2023 році вже було приблизно від 500 до 1000 різних рахунків у місяць. Та головне щоб імпорт працював в автоматичному режимі з 01.01.2024. тобто рахунки не повинні бути більше у форматі ексель більше.  Це головне завдання!

25 дней назад
Ivankoy
Юрий 
39 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
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Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
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2 дня назад
24 дня назад
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UAH
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