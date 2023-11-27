Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
Автоматична генерація та передача даних клієнтів до системи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
потрібно застосувати CRM / CM наприклад WordPress для автоматичної генерації та передачі даних клієнтів до системи.
Мається на увазі списки клієнтів у форматі EXEL до бази данних.
Для початку потрібно перенести дані клієнтів з Exel з бази у програмне забеспечення Fastbill за допомогою Api https://apidocs.fastbill.com/
Наприклад коли новий клієнт добаве новий заказ на сайті, то інформація про клієнта повинна бути автоматично перенесена до сервісу Fastbill. Також для кожного заказу повинна бути можливість якщо клієнт нажав на кнопку „Erledigt“- це завершив, то повинен бути автоматично згенерований рахунок. Для кожного кліента може бути декілька або більше рахунків. Наприклад якщо ви будете працювати з WP, то це все повнинно робитись через адмінку. Зайшов в адмінку у директорію управляння рахунками і потім вже можна з ними редагувати.
У 2023 році вже було приблизно від 500 до 1000 різних рахунків у місяць. Та головне щоб імпорт працював в автоматичному режимі з 01.01.2024. тобто рахунки не повинні бути більше у форматі ексель більше. Це головне завдання!
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