Переробити лендінги на інші товари

$40
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок260 просмотров
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Завдання:

Потрібно переробити кілька мобільних лендінгів на HTML на інші товари. Контент підібрати в інтернеті (картинки, відео, гіфки, тексти).
Приклад - ось такий лендінг: https://poleznoe.club
В ідеалі щоб Ви могли запропонувати декілька шаблонів на вибір.
Товари на які потрібно переробити, дам при узгодженні.

Важливо!
Будь ласка, одразу додайте посилання на подібні лендінги, раніше зроблені Вами.

Вартість одного лендінга - близько 500 грн.
Потрібно буде зробити 3-4 шт.

месяц назад
guest_1695140504450
Украина
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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