Сайт должен с течением времени менять оформление

Всем привет.

Есть немного необычная наверное задача.

есть сайт на joomla 1.5

он некоторым образом оформлен.

надо сделать так, чтобы пока человек находится на сайте, это оформление менялось.

как я себе это представляю - есть несколько вариантов оформления сайта и java-скрипт, который переключает эти оформления.

если Вы можете написать только программную часть - не вопрос, я могу поручить варианты оформления дизайнеру.

пожалуйста, пишите цену