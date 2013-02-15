Сайт должен с течением времени менять оформление

У нас есть скрипт, которому уже несколько лет. Сейчас пришло время переработать его и сделать редизайн. В пару словах что за скрипт. Это скрипт для сеошников. Этакая мини-sape , только для личного пользования. Туда можно добавлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть немного необычная наверное задача.
есть сайт на joomla 1.5
он некоторым образом оформлен.
надо сделать так, чтобы пока человек находится на сайте, это оформление менялось.
как я себе это представляю - есть несколько вариантов оформления сайта и java-скрипт, который переключает эти оформления.
если Вы можете написать только программную часть - не вопрос, я могу поручить варианты оформления дизайнеру.
пожалуйста, пишите цену
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