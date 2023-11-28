Валідація форми реєстрації

Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...
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Доброго дня. Необхідно виконати валідацію форми реєстрації на платформі WordPress.
Деталі виконавцю в лічку.
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