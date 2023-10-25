Видемонтаж короткого видео

Будет снято видео (20-30 сек), а именно запись экрана моего телефона с другого телефона (именно не запись экрана, а видео снятое с другого телефона. Это важно!!!) В видео я буду переходить между окнами в приложении и в двух отрывках будут "чаты", в них нужно заменить сообщения на другие. Т.е. удалить фрагменты кадров и вставить другие. Видео, телефон и чаты будут статичны. Работа на мой взляд не сложная, поэтому на опыт не смотрю. Самое главное чтобы не было явных признаков монтажа.