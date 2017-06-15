Andrew_Good

Добрый день! Меня зовут Андрей Мирошниченко работаю с командой разработчиков Interpak Software Systems.

Вы хотите осуществить свой проект, но при этом еще не очень хорошо разбираетесь в технической части или же четко понимаете что Вам нужно?

Отлично! Вы нашли то что ищете! Вне зависимости от того насколько Вы технически осведомлены мы сможем найти общий язык и прийти к успешной реализации Вашего проекта. Благодаря тому что к нам обращаются различные типы клиентов, будь то частный, корпоративный или государственный заказ, англо или русскоязычного рынка мы понимаем как работать качественно с каждым. Вы можете быть уверенны что мы обязательно вникнем в концепт вашего проекта, бизнес-модель или личную потребность.

Вот наш список услуг:

1. Web-разработка

2. Мобильная разработка

3. Разработка настольных систем

4. UI & UX

5. Системное администрирование и поддержка

Расширенно о технологиях которые мы используем:

• Java:

Используем: Java 6-8: Java SE, Java EE, Struts 2, Spring 3-4, JDBC, JB, JSTL, JDO / JPA, Castor JDO, Hibernate 3.x - 4.x, AOP, FOP, COP, JavaServlets, JSP / JSF (MyFaces, RichFaces, IceFaces);

• PHP:

Используем: PHP 4/5, Laravel, Yii Framework1.x - 2.x, Kohana Framework 3.3, Zend 3.0.03, Codeigniter 3.1.4;

• CMS:

Используем: PHP на основе - Magento, Opencart, Drupal, WordPress; Shopify - настройка на Ruby и Liquid;

• Разметка:

Используем: Html5, Bootsrap3, CSS3;

• JavaScript:

Используем: Dojo, JQuery, AngularJS, Ajax DWR, Node.js, JSON, ReactJS;

• Мобильная разработка:

Используем: iOS (Swift3, Objective C + iOS SDK 10.3.2), Android (Java, Android Studio, JDK), кросс-платформа (Apache Cordova, Ionic, Angular JS);

• Системы управления базами данных:

Используем: MySQL, SQL, Orcale 11g DBMS, PostgreSQL, MSSQL, Access;

• Средства разработки:

Используем: Eclipse IDE, Apache Ant, Maven, Tomcat, AspectJ, ADT, Feature IDE, ContextJ, NetBeans, Visual Paradigm, ERwin.

И другие.

Мы на Upwork

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