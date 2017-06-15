Andrew_Good

Андрей Миршниченко Andrew_GoodAndrew_Good
Добрый день! Меня зовут Андрей Мирошниченко работаю с командой разработчиков Interpak Software Systems.
Вы хотите осуществить свой проект, но при этом еще не очень хорошо разбираетесь в технической части или же четко понимаете что Вам нужно?
Отлично! Вы нашли то что ищете! Вне зависимости от того насколько Вы технически осведомлены мы сможем найти общий язык и прийти к успешной реализации Вашего проекта. Благодаря тому что к нам обращаются различные типы клиентов, будь то частный, корпоративный или государственный заказ, англо или русскоязычного рынка мы понимаем как работать качественно с каждым. Вы можете быть уверенны что мы обязательно вникнем в концепт вашего проекта, бизнес-модель или личную потребность.
Вот наш список услуг:
1. Web-разработка
2. Мобильная разработка
3. Разработка настольных систем
4. UI & UX
5. Системное администрирование и поддержка
Расширенно о технологиях которые мы используем:
• Java:
Используем: Java 6-8: Java SE, Java EE, Struts 2, Spring 3-4, JDBC, JB, JSTL, JDO / JPA, Castor JDO, Hibernate 3.x - 4.x, AOP, FOP, COP, JavaServlets, JSP / JSF (MyFaces, RichFaces, IceFaces);
• PHP:
Используем: PHP 4/5, Laravel, Yii Framework1.x - 2.x, Kohana Framework 3.3, Zend 3.0.03, Codeigniter 3.1.4;
• CMS:
Используем: PHP на основе - Magento, Opencart, Drupal, WordPress; Shopify - настройка на Ruby и Liquid;
• Разметка:
Используем: Html5, Bootsrap3, CSS3;
• JavaScript:
Используем: Dojo, JQuery, AngularJS, Ajax DWR, Node.js, JSON, ReactJS;
• Мобильная разработка:
Используем: iOS (Swift3, Objective C + iOS SDK 10.3.2), Android (Java, Android Studio, JDK), кросс-платформа (Apache Cordova, Ionic, Angular JS);
• Системы управления базами данных:
Используем: MySQL, SQL, Orcale 11g DBMS, PostgreSQL, MSSQL, Access;
• Средства разработки:
Используем: Eclipse IDE, Apache Ant, Maven, Tomcat, AspectJ, ADT, Feature IDE, ContextJ, NetBeans, Visual Paradigm, ERwin.
И другие.
Мы на Upwork