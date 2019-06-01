rktv

Вячеслав rktv

 
35 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

https://rktv.ru/

Мы растем и развиваемся, и так случается, что объем задач по проектам превышает наши технические возможности. Время от времени нам требуется помощь технически грамотных, надежных и активных back-end и front-end разработчиков.

Если у вас есть :

  • опыт веб-разработки,
  • желание применить его к интересным и сложным проектам,
  • желание развиваться и зарабатывать,
  • ответственность, аккуратность в работе и пунктуальность в отношении сроков,
мы рады предложить сотрудничество в виде удаленной работы над нашими проектами.

От нашего подрядчика в сфере back-end мы ждем:

  • владение базовым стеком: PHP / MySQL / HTML5 / CSS3 / Javascript
  • опыт работы с Битрикс / Wordpress
  • опыт работы c одним или более PHP-фреймворком (Yii2, Laravel или другим)
  • понимание принципов ООП, Git,
  • базовых знаний Linux, Nginx
  • опыт работы с MySQL
  • умение работать с универсальными форматами обмена данными.
От нашего подрядчика в сфере front-end мы ждем:

  • знание HTML5, CSS3, JavaScript(ES6), React
  • понимание особенностей браузеров и устройств (Webkit, Opera, Firefox, IE, Android, iOS)
  • опыт работы с системами контроля версий (Git)
  • знание frontend-фреймворков (React и т.д.)
  • умение использовать AJAX.
В каждом проекте свой стек технологий. Пишите, мы обязательно найдем, чем вы можете быть нам полезны.
PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLAndroidHTMLiOSLinuxNginxAjaxБитриксYiiReact.jsGit