Требования: Стек технологий: Бек - PHP, фронт - ExtJS. Система по большей части без применения сторонних библиотек и фреймворков. Работа одновременно с двумя СУБД: MS и PG, базы сами по себе распределенные и с большим количеством ...
Мы растем и развиваемся, и так случается, что объем задач по проектам превышает наши технические возможности. Время от времени нам требуется помощь технически грамотных, надежных и активных back-end и front-end разработчиков.
Если у вас есть :
- опыт веб-разработки,
- желание применить его к интересным и сложным проектам,
- желание развиваться и зарабатывать,
- ответственность, аккуратность в работе и пунктуальность в отношении сроков,
От нашего подрядчика в сфере back-end мы ждем:
- владение базовым стеком: PHP / MySQL / HTML5 / CSS3 / Javascript
- опыт работы с Битрикс / Wordpress
- опыт работы c одним или более PHP-фреймворком (Yii2, Laravel или другим)
- понимание принципов ООП, Git,
- базовых знаний Linux, Nginx
- опыт работы с MySQL
- умение работать с универсальными форматами обмена данными.
- знание HTML5, CSS3, JavaScript(ES6), React
- понимание особенностей браузеров и устройств (Webkit, Opera, Firefox, IE, Android, iOS)
- опыт работы с системами контроля версий (Git)
- знание frontend-фреймворков (React и т.д.)
- умение использовать AJAX.
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