https://rktv.ru/

Мы растем и развиваемся, и так случается, что объем задач по проектам превышает наши технические возможности. Время от времени нам требуется помощь технически грамотных, надежных и активных back-end и front-end разработчиков.

Если у вас есть :

опыт веб-разработки,

желание применить его к интересным и сложным проектам,

желание развиваться и зарабатывать,

ответственность, аккуратность в работе и пунктуальность в отношении сроков,

мы рады предложить сотрудничество в виде удаленной работы над нашими проектами.

От нашего подрядчика в сфере back-end мы ждем:

владение базовым стеком: PHP / MySQL / HTML5 / CSS3 / Javascript

опыт работы с Битрикс / Wordpress

опыт работы c одним или более PHP-фреймворком (Yii2, Laravel или другим)

понимание принципов ООП, Git,

базовых знаний Linux, Nginx

опыт работы с MySQL

умение работать с универсальными форматами обмена данными.

От нашего подрядчика в сфере front-end мы ждем:

знание HTML5, CSS3, JavaScript(ES6), React

понимание особенностей браузеров и устройств (Webkit, Opera, Firefox, IE, Android, iOS)

опыт работы с системами контроля версий (Git)

знание frontend-фреймворков (React и т.д.)

умение использовать AJAX.

В каждом проекте свой стек технологий. Пишите, мы обязательно найдем, чем вы можете быть нам полезны.