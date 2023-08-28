Два рівня Unreal Engine 5 Level Design

Потрібно створити два абослютно різні рівні в UE5



Перший рівень:

2д персонаж з анімаціями

механіка руху та стрибків

2д локація

елементи по типу рухомих платформ, дверей, драбин і тд

Ключ до наступного рівня

Вороги

Можливість помернити та респаун



Другий рівень:

Все в 3д

Власна модель персонажа, без різниці звідки скачана, але потрібна типу мультящна стилістика

Використання Landscape Mode та Modeling mode, щонайменше 3 об'єкти створені моделюванням в UE5

використання Foliage mode, дерева та трава

Вода та туман

Анімації: Idle, run, jump(3), swimming

Обмеження гравця по часу, об'єкти шо знімають ХП, бонусні об'єкти, інтерфейс для всього цього

Руйнування платформ

Телепорт на наступний рівень



Терміни 2 тижні

Можу надіслати відео цих рівнів, вказуйте будь ласка вартість роботи