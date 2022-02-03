Дизайнер web-страниц

Здравствуйте! Необходимо сделать Магический шар. Модель шара: https://skfb.ly/osxBP Механика работы модуля следующая: Дефолтное состояние: Шар смотрит на камеру и едва шевелится — левитирует. Вращение шара свободное. Зум и панорамирование в определенных границах, чем дальше, тем меньше эффект (Пример с зумом https://sketchfab.com/ ...
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Доброго времени суток , необходимо будет отрисовать дизайн web интерфейс большого сервиса .
Нам необходим креативный , старательный дизайнер .
Обрисовывать необходимо будет в Figma . Умение создавать анимации среджней сложности так же приветствуется .
Стоимость и сроки по договоренности .
Всю необходимую информацию предоставим кандидату .
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