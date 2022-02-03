Дизайнер web-страниц

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт31 заявка731 просмотр
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Доброго времени суток , необходимо будет отрисовать дизайн web интерфейс большого сервиса . 

Нам необходим креативный , старательный дизайнер .

Обрисовывать необходимо будет в Figma . Умение создавать анимации среджней сложности так же приветствуется .

Стоимость и сроки по договоренности .

Всю необходимую информацию предоставим кандидату .

2 года назад
a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
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