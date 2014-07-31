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нужно сделать легковесный дизайн плеера для аудио книги по макету.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7739475/temp/chitalka.png

лайт полный, все воздушное бело, можно фон под блюром каким нибудь залить светлым - облака ...

кнопки тоже очень легкие.

Экран один - что видим на макете.

Цену сразу пишите. Работаю без предоплаты. Не готов работать за высокую цену!