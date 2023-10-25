Адаптивные страницы для сайта

Необходимо навести красоту в интернет магазине. Нужен человек, который сможет сам не меняя кардинально стиль шаблона улучшить его дизайн и навести порядок в css коде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать адаптив для галвной и внутренней страницы сайта.
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