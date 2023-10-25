Адаптивные страницы для сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка6 просмотров
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Сделать адаптив для галвной и внутренней страницы сайта.

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$30
2 дня
Очередная работа с Сергеем и опять всё на высшем уровне, с хорошим вкусом и в оговоренные сроки. С моей стороны минимальные правки и уже почти полное спокойствие за результат.
Прекрасная, развернутая обратная связь и здравые правки! Очень нравится работать с Александром :)