WEB Design Optom Modno

$250
Дизайн сайтовОткрыт1 заявка1 просмотр
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Здравствуйте, нужно сделать дизайн для корпоративного двух-трех страничного сайта. optommodno.com - На данный момент дизайн сайта Выглядит таким образом, хотим снести и сделать новый двухстраничный Landing page. Есть корпоративные цвета и лого.

16 дней назад
Валерий
Турция
16 дней в сервисе
Был
11 дней назад
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Виталик
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
115 отзывов
16 дней назад
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