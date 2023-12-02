WEB Design Optom Modno

Сайт донор - https://www.palazzoli.com/en/products/lighting Сайт приемник - https://ensytec.kiev.ua/ua/palazzoli-lighting/ - это демо https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425 https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426 https://ensytec.kiev.ua/ua/index.php?route=product/category&path=128_1425_1426_1427 Необходимо сделать адаптацию под донор. Должно быть приблизительно по стилистике похоже, но не копия. Информация ...
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Здравствуйте, нужно сделать дизайн для корпоративного двух-трех страничного сайта. optommodno.com - На данный момент дизайн сайта Выглядит таким образом, хотим снести и сделать новый двухстраничный Landing page. Есть корпоративные цвета и лого.
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