Адаптация сайта по макетам

$109
HTML-версткаЗакрыт1 заявка1 просмотр
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Нужна адаптация всего сайта http://shallpe6.beget.tech/

макеты мобильной версии есть

и ещё модальные окна сделать надо

https://www.figma.com/file/voBiUznBpKcM4Q40sMMSNK/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8-NEFF-(%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%2B-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F)-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=FZjvKrXZgW8As3VZ-1

18 дней назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
18 дней назад
$109
8 дней
RUB
ТОП-5
HTML-верстка
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