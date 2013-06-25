Есть готовая верстка в HTML, необходимо натянуть на hostCMS v.6 Редакция малый бизнес куплена. Предоставим хостинг с установленной CMS, верстку страниц в html. Обозначайте стоимость и сроки.
Доработать сайт на битриксе
Необходимо доработать сайт на битриксе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Привет, нужно сверстать карточку товара на Virt2, joomla2. Сверстать 1 карточку в 2 дизайнах, добавить в Musql цвет и вывести в админке, подключить компонент отзывов к товарам - реализовать его в карточке, вывести в карточке ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно шаблон натянуть на ImageCMS 4.3. Дизайн-макет сверстан в HTML и готов к натяжке. Хостинг с установленной CMS предоставим. В предложениях указывайте сроки и стоимость.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен перевод всех модулей на русский. Изменения параметров наполнения каталога. Добавление платежных систем. Все подробности в ворд файле. Жду ваши предложения по стоимости(без учета цены шаблона) и ...Закрыт12 лет назад
В существующем интернет-магазине (движок ECSHOP) требуется провести следующие работы: 1. Изменить верстку 2 страниц (подвинуть поля и области); 2. Заменить (удалить / скрыть) часть выводимых полей; 3. Подсоеденить магазин по API ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен перенос сайта на поддомен с настройкой функционала (база данных, sh404, запрет на индексацию). Оплата по вебмани с протекциейИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Надо сделать интернет магазин. Оплата: приват24 ликпей вм возможность отправки товара на електронную почту после оплаты Примеры: epickey.ru, gama-gama.ru, steambuy.com оплата исключительно по ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно добавить магазин на сайт (Джумла) Магазин такого плана http://sharik.ru/production/prod/list_prmsection_id_dta797.html В идеале чтобы это было уже готовое расширение, которое я загрузила бы сама на сайт Какова стоимость?Закрыт12 лет назад
Привет, есть osCommerce шаблон, вот он - http://www.templatemonster.com/ru/demo/42867.html, Доступные исходные материалы: .PSD, .PHP, (Currently supports only English version) Необходимое программное обеспечение: Adobe Photoshop CS+, Adobe Dreamweaver 8+ (or any ...Закрыт12 лет назад