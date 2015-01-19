Конструктор чехлов на сайт.

Александр Здравствуете! В ближайший меся появятся средства и я с радостью закажу «конструктор» Функционал ровно такой же, как у этого сайта http://www.2atees.ru/constructor/iphone_4_4s/iphon.... Еще такой вопрос. Не будет ли проблем с конструктором викс? хорошо ли встанет модули и тд. Или лучше сверстать сайт? Имею небольшой опыт в верстке и движке джумла. Очень важно, чтобы я смог собственно менять что либо на своем сайте. Такую возможность дает мне wix. Проконсультируете пожалуйста. Немного растерян. Благодарю!