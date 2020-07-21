Простой маркетплейс, интернет магазин с общим каталогом, с продовцами

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок142 просмотра

Маркетплейс, простой, с общим каталогом, с разными продавцами, что бы был общий каталог

с корзиной, платежные шлюзы не нужны

без самовывоза 

5 лет назад
guest_15953547326306
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина Prestashop 1.7

    Здравствуйте! Требуется доработка интернет-магазина Prestashop 1.7 1. Настройка модуля СДЭК. Модуль активирован, но во фронт офисе доставка не просчитывается. 2. Настройка модуля Boxberry. Ошибка js скрипта, как следствие не появляется кнопка выбора ...

    JavaScriptPrestaShop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать настройки сайта

    Необходимо выполнить настройки сайта, сайт на платформе CS CART, в сайте есть все необходимые модули, их нужно просто настроить, оплата, логотипы, бренды, контакты, внешний вид страниц,  и т.д т.е из демо версии сделать сайт непосредственно ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1С-Битрикс. Доработка при оформлении заказа

    Сайт http://mrvini.bget.ru/. На сайте оформление заказа кастомное. Поля ( имя, фамилия, город, улица и тд) разбиты на отдельные поля. После оформления заказа, в админку данные также попадают отдельными полями. Есть 2 служебных свойства заказа. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработки сайта на OpenCart

    На существующем сайте на базе OpenCart 3 необходимо произвести следующие работы: 1. Интеграция Яндекс кассы и оплат с помощью Яндекс.деньги 2. Интеграция СДЭК транспортников 3. Интеграция API сайта https://m.sima-land.ru/ для ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка модуля OpenCart

    Модуль обновления цен Логика работы В админке , в настройках модуля пользователь вносит  диапазоны цен, на которые применяется скидка, наценка для товаров Вилки значений хранятся в базе данных, возможно добавлять неограниченное ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать фильтры OpenCart

    Необходимо реализовать фильтры для подкатегорий внутри раздела "Производители". Фильтры должны работать по такой же логике, как и в разделе "Категории". Фильтры так же должны управляться из админ панели (OpenCart) и опираться на те же характеристики ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад