Разработка интернет-магазина со сложным функционалом на 1С Битрикс

Доброго времени суток.

Необходимо разработать интернет-магазин на системе управления 1с битрикс.

Верстка всех страниц уже готова.

Функционал магазина очень сложный (подробнее вышлю кандидатам) и включает в себя интеграцию с 1с, написание фильтра на сфинксе, разработку системы статического кеширования, интеграция с ТК, онлайн оплата и прочие не стандартные доработки.

Если у Вас не было опыта по разработке сложных проектов, вы загружены и берете много сайтов в разработку, просьба не оставлять отклик и не тратить ни ваше время ни мое.

Данный проект требует fulltime.

Предпочтение отдается разработчикам из г. Москва.