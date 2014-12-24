Создание интернет-магазина

$700
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Создание интернет-магазина на базе Opencart.

1. Вид основной страницы как на старом сайте led-shop.com.ua

2. Возможность создавать каталоги

3. Быстрый заказ товара без регистрации

4. Сравнение товара

5. Выставлять курс доллара (основной расчет в гривне)

6. Возможность в каждом каталоге добавлять текст для продвижения сайта

7. Регистрация клиентов

8. Возможность разделять зарегестрированных клиентов по группам скидок 1-ая - 0% 2-ая -10% 3-ая - 15%

Проставлять (менять эти скидки)

9. Обновлять цены (прилагаю наш прайслист для понимания групп товара)

10. Добавлять опции для товара

11. Ярлыки на товаре - Хит продаж, Новинки, Акция

12. Фотогалерея

13. Новости

14. Статьи

15. Обновить дизайн сайта

16. Разместить сайт на нашем хостинге

17. Тестовый режим работы сайта.

18. Заполнение сайта не требуется

19. При необходимости, дальнейшее обслуживание сайта за отдельную плату

9 лет назад
ugs-light
Ирина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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