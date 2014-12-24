Интернет магазин, тематика подарки, сувениры, в общем праздничная тематика основного сайта gifts66.ru Так же нужно выполнить под домен в этом же стиле, но по продаже футболок. Главное - Каталог будет подключен через api основного контрагента - Сима-ленд. Нужнен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание интернет-магазина на базе Opencart.
1. Вид основной страницы как на старом сайте led-shop.com.ua
2. Возможность создавать каталоги
3. Быстрый заказ товара без регистрации
4. Сравнение товара
5. Выставлять курс доллара (основной расчет в гривне)
6. Возможность в каждом каталоге добавлять текст для продвижения сайта
7. Регистрация клиентов
8. Возможность разделять зарегестрированных клиентов по группам скидок 1-ая - 0% 2-ая -10% 3-ая - 15%
Проставлять (менять эти скидки)
9. Обновлять цены (прилагаю наш прайслист для понимания групп товара)
10. Добавлять опции для товара
11. Ярлыки на товаре - Хит продаж, Новинки, Акция
12. Фотогалерея
13. Новости
14. Статьи
15. Обновить дизайн сайта
16. Разместить сайт на нашем хостинге
17. Тестовый режим работы сайта.
18. Заполнение сайта не требуется
19. При необходимости, дальнейшее обслуживание сайта за отдельную плату
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