Установка систем видеонаблюдение

$100
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нужен сайт на тильде похожий на ваши примеры, но в более светлых тонах или же на ваше усмотрение. было бы замечательно если бы можно было сделать карточки с готовыми решениями/комплектами видеонаблюдения и охранных систем. если что могу отрисовать пример в фигме или где нибудь ещё

2 месяца назад
guest_1699034455193
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад