Установка систем видеонаблюдение

нужен сайт на тильде похожий на ваши примеры, но в более светлых тонах или же на ваше усмотрение. было бы замечательно если бы можно было сделать карточки с готовыми решениями/комплектами видеонаблюдения и охранных систем. если что могу отрисовать пример в фигме или где нибудь ещё