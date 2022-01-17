Android приложение с использованием Accessibility Service

Здравствуйте. Я прочитал о вас так много хороших отзывов и захотел с вами поработать.

Необходимо сделать приложение для Android в котором используется AccessibilityService. Программа будет находить на экране информацию если она совпадает по ключевым словам, то отображать сообщение. В программе будет присутствовать оплата и синхронизация с БД для получения обновлений ключевых слов. Программу необходимо сделать за месяц.

Есть уже наработки на Java по поиску информации в приложениях.

Если у вас есть время то могу прислать более детальное техническое задание.