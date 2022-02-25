Добрый день, Требуется убрать 1 раздел в приложении на фреймворке ionic для iOS и Android. Есть исходный код и все что требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить баги в ios приложении object c. Оплата после тестирования в тестфлай. см тз
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