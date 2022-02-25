Исправить баги в ios приложении

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Исправить баги в ios приложении object c. Оплата после тестирования в тестфлай. см тз

iOS
2 года назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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