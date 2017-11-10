[table]Необходимо написать SIP клиент с поддержкой видео вызовов. Исходное приложение Linphone, целевые платформы Windows IOS Android. Дополнительный функционал обсуждается более детально при общении.[/table]
Музыкальное приложение для сайта под операционную систему Android
Ребята, кто сможет написать андроид приложение для сайта"с подключения API" вот с такими функциями..
И по цене:
1) первая страница входа в приложении:
• строка для логина и пароля
• кнопка входа
•надпись регистрация когда нажать кнопку "регистрация" то перекидывается в браузер для регистрации на сайте.
2)после того, как нажали войти и ввели верный пароль и логин,то переходит в раздел, в котором в самом верху в горизонтальном положения,должно быть три надписи которые переключаются таким образом как слайд:
•кэш
•моя музыку
•вся музыка
Кэш- в котором пользователь может слушать музыку, когда даже нет интернета, "и при нажатии на "play" то запускается музыка и так же пауза, это относится ко всем разделам".Но когда на саму музыку то всплывает окошко с таким содержание: •воспроизвести
•удалить из кэша
•удалить из своего списка.
Музыка должна располагаться горизонтально,и в каждом аудио файле должно в конце показывать сколько времени она длится ( показ времени должно показывать в всех разделах а именно " кэш , моя музыка , вся музыка сайта") и для всех разделов,в конце композиции должно выводится значок "SD" если музыкa загружена в кэше.
Моя музыка - "музыка работает если есть соединение интернета, но весь контент должен отображаться в не зависимости есть интернет или нет и это относится ко всем разделам", в этом разделе должна выводиться музыка которую юзор добавил в свой список, и при нажатии на музыку то выплывает окошко с таким содержание:
•воспроизвести
•добавить в кэш
•удалить музыку из списка.
И когда юзор нажмет "добавить в музыку в кэш,то должно показывать что загружается музыка " будет скрин где показано как должно быть.
Вся музыка- в этом разделе должна содержаться вся музыка сайта, и при нажатие на музыку то выплывает окошко с таким содержание:
•воспроизвести
•добавить к себе
•добавить в кэш.
3) после того как музыка была включена, в самом низу появляется мини плеер для переключение музыки, для всех разделах в нем должно быть такое как кнопка:
•плей
•пауза
•переключатели вперед и назад
•для включение воспроизведение не по порядку
• название композиции и строка со временем воспроизведение музыки и время по окончанию.
4) в шторке,которая при появления выезжает сверху вниз,то должно выводиться:
• мини плеер для переключение музыки
•так же выводить мини "play" когда играет музыка верхнем меню где располагается время и уровень заряда .
5) фон самого приложения должен быть прозрачный, а верхняя шапка фиолетового цвета,и когда открыта именно страничка кэш или другая страница,то должно под надписью раздела выводиться горизонтальная линия с цветом которой укажу позже , как на скрине ....
"API для приложение уже имеются"
А так же если вы дочитали до конца и вам понравилась эта идея, и вы хотите сотрудничать с нами, и вы готовы вложить своё время и труд в это приложения. Тогда мы можем предлагаем вам 70% прибыли от будущей рекламы, которая будет выводиться в ленте приложения....
Если вам это интересно то напишите нам и мы обговорим условия ...
Спасибо за внимание.... Пишите Ваши контакты для оперативной связи
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