Музыкальное приложение для сайта под операционную систему Android

Ребята, кто сможет написать андроид приложение для сайта"с подключения API" вот с такими функциями..

И по цене:

1) первая страница входа в приложении:

• строка для логина и пароля

• кнопка входа

•надпись регистрация когда нажать кнопку "регистрация" то перекидывается в браузер для регистрации на сайте.

2)после того, как нажали войти и ввели верный пароль и логин,то переходит в раздел, в котором в самом верху в горизонтальном положения,должно быть три надписи которые переключаются таким образом как слайд:

•кэш

•моя музыку

•вся музыка

Кэш- в котором пользователь может слушать музыку, когда даже нет интернета, "и при нажатии на "play" то запускается музыка и так же пауза, это относится ко всем разделам".Но когда на саму музыку то всплывает окошко с таким содержание: •воспроизвести

•удалить из кэша

•удалить из своего списка.

Музыка должна располагаться горизонтально,и в каждом аудио файле должно в конце показывать сколько времени она длится ( показ времени должно показывать в всех разделах а именно " кэш , моя музыка , вся музыка сайта") и для всех разделов,в конце композиции должно выводится значок "SD" если музыкa загружена в кэше.

Моя музыка - "музыка работает если есть соединение интернета, но весь контент должен отображаться в не зависимости есть интернет или нет и это относится ко всем разделам", в этом разделе должна выводиться музыка которую юзор добавил в свой список, и при нажатии на музыку то выплывает окошко с таким содержание:

•воспроизвести

•добавить в кэш

•удалить музыку из списка.

И когда юзор нажмет "добавить в музыку в кэш,то должно показывать что загружается музыка " будет скрин где показано как должно быть.

Вся музыка- в этом разделе должна содержаться вся музыка сайта, и при нажатие на музыку то выплывает окошко с таким содержание:

•воспроизвести

•добавить к себе

•добавить в кэш.

3) после того как музыка была включена, в самом низу появляется мини плеер для переключение музыки, для всех разделах в нем должно быть такое как кнопка:

•плей

•пауза

•переключатели вперед и назад

•для включение воспроизведение не по порядку

• название композиции и строка со временем воспроизведение музыки и время по окончанию.

4) в шторке,которая при появления выезжает сверху вниз,то должно выводиться:

• мини плеер для переключение музыки

•так же выводить мини "play" когда играет музыка верхнем меню где располагается время и уровень заряда .

5) фон самого приложения должен быть прозрачный, а верхняя шапка фиолетового цвета,и когда открыта именно страничка кэш или другая страница,то должно под надписью раздела выводиться горизонтальная линия с цветом которой укажу позже , как на скрине ....

"API для приложение уже имеются"

А так же если вы дочитали до конца и вам понравилась эта идея, и вы хотите сотрудничать с нами, и вы готовы вложить своё время и труд в это приложения. Тогда мы можем предлагаем вам 70% прибыли от будущей рекламы, которая будет выводиться в ленте приложения....

Если вам это интересно то напишите нам и мы обговорим условия ...

Спасибо за внимание.... Пишите Ваши контакты для оперативной связи