Мобильное приложение

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Закрыт5 заявок156 просмотров

HTML5

CSS3

React Native

React.js

Redux

Git

Node.js

Требуется написание мобильного приложения  с привязкой к онлайн ресурсу, возможностью дальнейшего обслуживания.

 Основные функции приложения : техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам.

На две платформы OC Android и OC IOS  APPLE.

С бэкэнд .

Под ключ.

При необходимости могу выслать дополнительные ссылки аналогичных сайтов с мобильными приложениями.

Предварительно высылаю несколько аналогов.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosorogstudio.PAT.Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mayak

Рассматриваем написание только на нашем сервере с приобретением всех прав на данный ресурс.

В предложениях на сотрудничество прошу указывать: сроки написания данного приложения, стоимость с обслуживанием в год, стоимость без обслуживания.

AndroidGitHTMLiOSNode.jsReact Native
8 лет назад
RKV2017
Руслан 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров