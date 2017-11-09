Требуется разработка на платформе android приложение которое будет связывающим инструментом между поставщиками товара и их покупателями. 1. В приложении после скачивания пользователь выбирает статут Поставщик, Клиент 2. Регистрация по емайлу ...
Мобильное приложение
HTML5
CSS3
React Native
React.js
Redux
Git
Node.js
Требуется написание мобильного приложения с привязкой к онлайн ресурсу, возможностью дальнейшего обслуживания.
Основные функции приложения : техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам.
На две платформы OC Android и OC IOS APPLE.
С бэкэнд .
Под ключ.
При необходимости могу выслать дополнительные ссылки аналогичных сайтов с мобильными приложениями.
Предварительно высылаю несколько аналогов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosorogstudio.PAT.Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mayak
Рассматриваем написание только на нашем сервере с приобретением всех прав на данный ресурс.
В предложениях на сотрудничество прошу указывать: сроки написания данного приложения, стоимость с обслуживанием в год, стоимость без обслуживания.
Заявки фрилансеров
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