Добавление функционала приложения на QT

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Закрыт3 заявки180 просмотров

[table]Необходимо написать SIP клиент с поддержкой видео вызовов. Исходное приложение Linphone, целевые платформы Windows IOS Android. Дополнительный функционал обсуждается более детально при общении.[/table]

AndroidiOS
8 лет назад
tw1ngo
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров