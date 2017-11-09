HTML5 CSS3 React Native React.js Redux Git Node.js Требуется написание мобильного приложения с привязкой к онлайн ресурсу, возможностью дальнейшего обслуживания. Основные функции приложения : техническая, ...
Добавление функционала приложения на QT
[table]Необходимо написать SIP клиент с поддержкой видео вызовов. Исходное приложение Linphone, целевые платформы Windows IOS Android. Дополнительный функционал обсуждается более детально при общении.[/table]
Заявки фрилансеров
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