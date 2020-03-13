День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи. Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет) По всем вопросам в ...
Разработать мобильное приложение для медитаций на iOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужно разработать простое мобильное приложение – плеер аудиокурсов. Вот подробное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1grzE7hqPnw6edttwttfQMc98Fj2ZLQeeL1cfehFx1Lg/edit
С нашей стороны свой проджект, QA, дизайнер и все что нужно для вашей комфортной работы. От вас – фронт и бэк приложения. Не принципиально Swift или React, будем отталкиваться от исполнителя.
Будут высокие требования по качеству. Хоть приложение и простое, не должно быть никаких багов. Сделаете хорошо, будем рады предложить вам еще заказы. Мы – IT компания, регулярно делаем эксперименты. Мы проверяем много гипотез и делаем это с аутсосрсными исполнителями.
Можно через безопасную сделку (комиссию оплатим) или по договору. Срок – 1 месяц с учетом доделок, т.е. сборку показать через пару недель. Макеты дадим.
Большая просьба, не пишите "продающие" тексты :) лучше посмотрите ТЗ, оцените сроки, напишите на каком стэке собираетесь делать. Общение будет в Telegram.
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