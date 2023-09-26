Разработка веб приложения

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Необходимо разработать веб приложение в дополнение к уже имеющемуся мобильному приложению. Backend на Firebase. 

3 месяца назад
guest_16787281036778
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
DimaKapish
Дмитрий 
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$17
1 день
UAH
Хочется отметить, что 5 звезд по каждому из параметров на все 100%. Очень довольны Дмитрием и готовы его рекомендовать. Внимательнее всех остальных отнесся к нашему ТЗ, все внимательно изучил и помог составить четкий план по работе. При этом Дмитрий всегда открыт к обсуждению проекта и разных вариантов его реализации. Очень рады, что нашли Дмитрия!
Спасибо, Василий! Я также хочу подчеркнуть, что очень приятно и легко работать с Василием. Все задачи имеют исчерпывающее описание. Всегда готов выслушать и обсудить мои идеи, поэтому работа над проектом шла продуктивно. Оплата производилась своевременно. Надеюсь наше сотрудничество будет долгим)
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