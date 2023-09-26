Разработка веб приложения

ДОбрый день! https://github.com/2dust/v2rayNG или https://github.com/hiddify/HiddifyNG необходимо развернуть
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Необходимо разработать веб приложение в дополнение к уже имеющемуся мобильному приложению. Backend на Firebase.
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