Разработка веб приложения

Хочется отметить, что 5 звезд по каждому из параметров на все 100%. Очень довольны Дмитрием и готовы его рекомендовать. Внимательнее всех остальных отнесся к нашему ТЗ, все внимательно изучил и помог составить четкий план по работе. При этом Дмитрий всегда открыт к обсуждению проекта и разных вариантов его реализации. Очень рады, что нашли Дмитрия!