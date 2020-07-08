Актуализация информации по товарным позициям на пром.юа

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Лера, добрый день!

Есть сайт на пром.юа. Категория мебель. Товарные позиции были сделаны давно, сейчас нужно обновить разновидности в соответствии с требованиями прома и актуализировать цены. Товаров около 800 ед. 

Буду благодарен за ответ.

5 лет назад
Odyn18
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Был
5 лет назад

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Лера
 
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Была
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5 лет назад
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