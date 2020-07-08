Актуализация информации по товарным позициям на пром.юа

Лера, добрый день!

Есть сайт на пром.юа. Категория мебель. Товарные позиции были сделаны давно, сейчас нужно обновить разновидности в соответствии с требованиями прома и актуализировать цены. Товаров около 800 ед.

Буду благодарен за ответ.