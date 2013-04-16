Контент - менеджер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка149 просмотров

Контент - менеджер

12 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Irishka383
42 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$480
7 дней
С Ириной работаю продолжительное время. Ответственная, доводит начатое до конца. Клиента как бы не было трудно, не бросает. Всем доволен, работаем дальше!
С Юрием работаем более года. Рада тому, что нашла добросовестного работодателя. Терпеливый, тактичный, понимающий человек. С расчетом никогда не замедляет.

Заявки фрилансеров

Irishka383
42 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад