Нужен человек, в идеале с опытом , или работающий бухгалтером. нужны хорошие статьи - 3-5 в неделю (не за раз). Статьи должны быть действительно полезными и интересными для РФ. пример хорошего сайта ...
Контент - менеджер
Контент - менеджер
Выбранный исполнитель
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