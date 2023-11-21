Комерційна пропозиція

ПрезентацииЗакрыт8 заявок25 просмотров
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Доброго дня, потрібно оформити комерційну пропозицію у форматі презентації, ppt, з нашим текстом, до 16 слайдів.

месяц назад
guest_1700729512936
Украина
месяц в сервисе
Была
23 дня назад
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