Нужно одну штуку проделать, интегрировать gpt в тиндер, вот инструкция:

https://www.explainthis.io/en/ai/tinder

Нам надо что бы ИИ общался с парнями от лица модели. + что бы перечитывал всю переписку что бы анализировать ответы и прочее