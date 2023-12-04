AI & Tinder

$200
Прикладное ПООткрыт4 заявки105 просмотров
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Нужно одну штуку проделать, интегрировать gpt в тиндер, вот инструкция:

https://www.explainthis.io/en/ai/tinder

Нам надо что бы ИИ общался с парнями от лица модели. + что бы перечитывал всю переписку что бы анализировать ответы и прочее

10 дней назад
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