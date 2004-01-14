Потрібно написати код для Processing

$15
Прикладное ПООткрыт1 заявка181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно написати код для візуалізації плану положень механізму у програмі Processing. Фото прикріпляю

11 часов назад
Віталій
19 летУкраина
год в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Евгений
19 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Обработка фото (нейросети)

    Ищу специалиста по нейронным сетям для обработки фотографий. Есть готовое приложение для печати фотографий с рамками, в него надо добавить возможность выбора обработки фильтром фотографий (по заданному шаблону). Пользователь выбирает шаблон и получает обработанную фотографий (важно также время ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    19 часов назад

  • Нужен бот который будет анализировать сайт на наличие свободной записи

    На сайте есть записи на несколько процедур. Процедуры пользуются большой популярностью, по этому взять запись очень сложно. Люди придумали ботов, для того, чтобы записаться на процедуры. Сайт не самый простой, для него так же нужен ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 дня назад

  • Парсер для линукс

    Нужен парсерер интегрированыый с данными CRM мли чатgpt, парсим номер тел, почту, иногда по почте находим номер тел используя поисковый движок гугл или яндекс в интернете. Также если пришло письмо , которое считается что клиент ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 дней назад

  • Необходим скрипт

    Необходим скрипт, который будет открывать 30-50 ордеров на покупку или продажу одновременно по различным торговым парам на бирже Bybit нажатием одной кнопки. Описание: При входе в кабинет у нас есть возможность добавить 1-50 торговых пар в окно ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 дней назад

  • Выполнение работ по модификации платформы

    Модернизация системы в целях внедрения региональной подсистемы учета контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования Модернизация системы в целях внедрения функционала учета выполнения образовательными организациями требований органов Роспотребнадзора Модернизация системы в целях ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 дней назад

  • Доработки по проекту с технологией Java Swing (помощь и консультация)

    $45

    Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 дней назад

  • Создать текстовый конструктор

    Необходимо создать текстовый конструктор который будет генерировать word документ определенного формата. Есть шаблон и в нем есть множество разделов, подразделов и также приложения в виде прикрепляемых файлов. Финальный файл должен быть с определенными шрифтами и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Написать простейший скрипт

    Здравствуйте! Нужно написать небольшой скрипт (в пределах 50 строк) для открытия сделок на бирже bybit. Алгоритм работы: Если цена монеты выше скользящей средней дольше 1 минуты, то открываем лонг позицию. Выставляем фиксированный стоп лосс ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 дней назад