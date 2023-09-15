Телеграм бот

$100
Прикладное ПОЗавершен1 заявка3 просмотра
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Созданием курпного телеграм бота, подробности обсудим лично

4 месяца назад
guest_16240990121434
Украина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mark_freelance
Маркиян 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$100
1 день
UAH
Работа была выполнена быстро и в срок, с задачей справился на все 100% рекомендую!
Качественное ТЗ, оплата в срок, рекомендую!