Телеграм бот

Написать программу или скрипт под Win для работы с архивами bin. Программа должна уметь распаковывать bin архив на разделы, и упаковывать в исходный bin после редактирования нужного файла. Разработчикам сайтов, и прочего, не имеющего отношения ...
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