Сделать копию игры Swamp Attack.

Добрый день. Нужно сделать техническую часть игры Swamp Attack в unity 5. Что требуется, сделать почти все функций что присутствуют в этой игре... Сделать нужно только техническую часть, только функций. Также в игре есть мультиплеер, его не нужно делать. Посмотрите игру и Кто может сделать предложите цену. Спасибо.