Добрый день. Нужно сделать техническую часть игры Swamp Attack в unity 5. Что требуется, сделать почти все функций что присутствуют в этой игре... Сделать нужно только техническую часть, только функций. Также в игре есть мультиплеер, его не нужно ...
Создание и доработка flash игр
требуется разработка флеш игр для интерактивного тира. Более подробную информацию могу предоставить в электронном виде
Заявки фрилансеров
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