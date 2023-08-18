Розробити сайт для інвестиційної компанії

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок59 просмотров
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Потрібно розробити веб сайт для компанії під ключ
1. буде 9 сторінок. потрібен унікальний дизайн в фігмі (декстоп + мобайл)
2. Адаптивна верстка 9 сторінок


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4 месяца назад
SergeyProSite
Сергей 
31 годУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад