Необходимо натянуть готовую верстку на prestashop задание в приложение
Частный проект для Олега Абрашина
Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на http://shopstore21.octemplates.net/
Что надо сделать:
1. Настроить все модули, входящие в комплект шаблона. Список модулей здесь
2. Настроить верхнее меню сайта.
3. При наведении курсора на фотку выводятся размытые фотки, надо чтобы хорошего качества.
4. Сделать в шапке сайта пункт выбора валют (сейчас он в меню в шапке в пункта "Мои настройки") вместо пункта "Мои настройки".
5. Всплывающее "окно" быстрого просмотра (из каталога товаров) сделать таким
6. Карточку товара сделать такой
7. Перенести все SEO-тексты в категориях и подкатегориях
В новом шаблоне надо соблюсти расположение seo-текстов так же, как на старом сайте. То есть те тексты, что на старом сайте вверху (перед выводом списка товаров) - разместить в новом шаблоне вверху. Те что внизу - те разместить внизу.
8. Сделать микроразметки (Schema.org (хлебные крошки, контакты, товары) и OG)
Вроде есть спец. модуль типа яндекс.микроразметки и яндекс.острова или https://opencartforum.com/files/file/2859-microdatapro-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-json-ldmicrodata/
Проверять тут https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
9. Нужно заполнить alt у всех картинок на карточках товара по шаблону:
Alt: Фото {h1}
Возможно, с помощью модуля https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_search=alt%20generator
10. Все скрипты и стили (кроме счетчиков) необходимо вынести в отдельные файлы.
Возможно, с помощью модуля https://opencartforum.com/files/file/1337-mcj-автоматическое-объединение-и-сжатие-css-js-smartoptimizer/
11. Битых ссылок не должно быть.
12. Перенести sitemap.xml.
13. Пагинационные страницы делаем ЧПУ (page-2, page-3 и т.д., например /page-2 ). Со старых URL (которые сейчас) ставим 301 редиректы на новые ЧПУ. Страницы page-1 не должно быть, в качестве ее выступает страницы категории. Со страницы page-1 должен стоять 301 редирект на категорию. К заголовкам h1 должно добавляться “- Страница n” (как это добавляется в title и description).
14. Надо перенести все страницы и новости. На casalino.ru все страницы и новости добавлялись через модуль SEO CMS PRO. Для Opencart 2 уже новый модуль SEO CMS TOP2 http://opencartadmin.com/seo-cms-pro-2.html
Надо установить SEO CMS TOP2.
Вот инструкция от разработчика модуля:
Потом как обычно через бекап / восстановление
Таблицы от версии PRO к версии TOP 2 не менялись.
Вот таблицы все которые забекапить и восстановить уже на opencart 2.x
$tables = array (
'blog',
'blog_description',
'blog_to_layout',
'blog_to_store',
'blog_access',
'comment',
'record',
'record_description',
'record_image',
'record_related',
'record_attribute',
'record_tag',
'record_to_blog',
'record_to_download',
'record_to_layout',
'record_to_store',
'record_product_related',
'record_access',
'fields',
'fields_description',
'url_alias_blog',
'rate_review',
'rate_comment',
'review_fields',
'agoo_signer'
);
15. Большинство картинок на сатром сайте размером 700x700px. А на новом они выводятся (и сохраняются на комп) размером 500x500px.
16. Накладывать водяной знак с адресом сайта на все картинки, загружаемые на сайт. Сделать возможность отключить эту функцию. Но по умолчанию чтобы эта галочка была всегда включена для залития всех картинок.
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