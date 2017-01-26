Частный проект для Олега Абрашина

Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на http://shopstore21.octemplates.net/

Что надо сделать:

1. Настроить все модули, входящие в комплект шаблона. Список модулей здесь

2. Настроить верхнее меню сайта.

3. При наведении курсора на фотку выводятся размытые фотки, надо чтобы хорошего качества.

4. Сделать в шапке сайта пункт выбора валют (сейчас он в меню в шапке в пункта "Мои настройки") вместо пункта "Мои настройки".

5. Всплывающее "окно" быстрого просмотра (из каталога товаров) сделать таким

6. Карточку товара сделать такой

7. Перенести все SEO-тексты в категориях и подкатегориях

В новом шаблоне надо соблюсти расположение seo-текстов так же, как на старом сайте. То есть те тексты, что на старом сайте вверху (перед выводом списка товаров) - разместить в новом шаблоне вверху. Те что внизу - те разместить внизу.

8. Сделать микроразметки (Schema.org (хлебные крошки, контакты, товары) и OG)

Вроде есть спец. модуль типа яндекс.микроразметки и яндекс.острова или https://opencartforum.com/files/file/2859-microdatapro-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-json-ldmicrodata/

Проверять тут https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

9. Нужно заполнить alt у всех картинок на карточках товара по шаблону:

Alt: Фото {h1}

Возможно, с помощью модуля https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_search=alt%20generator

10. Все скрипты и стили (кроме счетчиков) необходимо вынести в отдельные файлы.

Возможно, с помощью модуля https://opencartforum.com/files/file/1337-mcj-автоматическое-объединение-и-сжатие-css-js-smartoptimizer/

11. Битых ссылок не должно быть.

12. Перенести sitemap.xml.

13. Пагинационные страницы делаем ЧПУ (page-2, page-3 и т.д., например /page-2 ). Со старых URL (которые сейчас) ставим 301 редиректы на новые ЧПУ. Страницы page-1 не должно быть, в качестве ее выступает страницы категории. Со страницы page-1 должен стоять 301 редирект на категорию. К заголовкам h1 должно добавляться “- Страница n” (как это добавляется в title и description).

14. Надо перенести все страницы и новости. На casalino.ru все страницы и новости добавлялись через модуль SEO CMS PRO. Для Opencart 2 уже новый модуль SEO CMS TOP2 http://opencartadmin.com/seo-cms-pro-2.html

Надо установить SEO CMS TOP2.

Вот инструкция от разработчика модуля:

Потом как обычно через бекап / восстановление

Таблицы от версии PRO к версии TOP 2 не менялись.

Вот таблицы все которые забекапить и восстановить уже на opencart 2.x

$tables = array (

'blog',

'blog_description',

'blog_to_layout',

'blog_to_store',

'blog_access',

'comment',

'record',

'record_description',

'record_image',

'record_related',

'record_attribute',

'record_tag',

'record_to_blog',

'record_to_download',

'record_to_layout',

'record_to_store',

'record_product_related',

'record_access',

'fields',

'fields_description',

'url_alias_blog',

'rate_review',

'rate_comment',

'review_fields',

'agoo_signer'

);

15. Большинство картинок на сатром сайте размером 700x700px. А на новом они выводятся (и сохраняются на комп) размером 500x500px.

16. Накладывать водяной знак с адресом сайта на все картинки, загружаемые на сайт. Сделать возможность отключить эту функцию. Но по умолчанию чтобы эта галочка была всегда включена для залития всех картинок.