Доработать компонент Joomla

Нужно доработать FERRit - компонент партнерских программ для Joomla. Ссылка на сайт http://referrit.ru.

1. Вместо валюты рубль установить доллар.

2. Сделать многоуровневую партнерскую программу со статистикой в виде таблицы. Под стиль компонента. Без интеграции к магазинам.

3. Процент реферерам должен начислятся не после продаж а после изменения баланса реферала администратором в ручном режиме.

В принципе и все.