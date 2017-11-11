Нужно подобрать движок интернет магазина или немного модифицировать существующий, который будет максимально похож

на реализацию магазина https://www.nebabushka.ru/shop/pryazha/austermann-step-6-irish-rainbow-colours

Есть страница товара, а также на этой же странице выбор этого же товара только другого цвета с полной визуализацией и возможностью добавить в корзину.

Возможно это будет wp-ecommerce или opencart или еще что-то на ваше усмотрение . Главное чтобы реализация покупки товара была такая же как в примере