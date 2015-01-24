Настройка virtuemart

$10
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка95 просмотров
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Необходимо:

1) Изменить внешний вид карточки товара

2) Добавить для товаров возможность добавления разных размеров одежды и отдельную кнопку заказа (т.е. сделать дубли кнопки).Это необходимо, т.к. рядом с кнопкой заказа сейчас есть возможность выбора количества товаров , которые падают в корзину. Сейчас изменять количество можно стрелочкой (одна вверх другая вниз). Нужно этот значок заменить на плюс и минус соответственно.

Сайт по продаже одежды, поэтому есть разные размеры, и нужно, чтобы пользователь добавлял себе именно необходимые размеры и знал остаток на складе. ( эту информацию об остатках тоже желательно выводить пользователю. Либо как альтернативный вариант просто не пропускать в корзину количество товаров, которого нет на складе. Если через админку вбито количество на складе - 10 единиц, то больше 10 единиц не должно добавляться (сейчас такая возможность есть, своими силами разобрался как ее сделать, но макс.кол-во товаров, которые добавляются в корзину, вбивается вручную). Необходимо , чтобы это количество автоматически обновлялось в зависимости от остатка на складе.

Virtuemart
9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
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