Натянуть верстку на Битрикс

Есть сайт [url=https://trezvost.kz/]https://trezvost.kz/[/url] Лого на сайте реализовано сейчас не правильно.. Название сайта вписываю - появляется логотип.. Это бред. Т.е название сайта - это и есть слова в логотипе. Картинка залита на сервер. Хочется чтобы было всё по нормальному Как ...