Натянуть верстку на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок253 просмотра
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Необходимо натянуть верстку на Битрикс, а именно:

  • меню
  • карточку товара
  • корзину, оформление заказа
  • и еще несколько задач
Более подробное задание отправлю кандидату.
4 года назад
super_job
Алексей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)