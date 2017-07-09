Натяжка главной страницы на WP, настройка шаблона

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки184 просмотра
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Добрый день!

Есть 

• сверстанная html страница, главная  сайта

• шаблон WP по этой же тематике

Нужно

• банер на главной реализовать стандартным плагином WP

• галерею на главной реализовать стандартным плагином WP

• натянуть страницу на шаблон WP (главная страница)

• стилизовать шапку и подвал под главную

• стилизовать меню под главную 

• в шаблоне нужны настроенные как в preview О нас, контакты, Блог

https://yadi.sk/i/muhP0ymz3KvGyz

http://preview.themeforest.net/item/pet-grooming-pet-shop-veterinary-theme/full_screen_preview/18806505?_ga=2.17330681.1519338981.1499700622-801795832.1494490704

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6 лет назад
ledpanel
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад