Ищу специалиста по Prestashop, чтобы сделать интернет магазин с простым конструктором товаров по типу : http://custom.mon-cheval.com/configurator-Saddlepad-classic-paddock-sports-customize-62-p.htm Вся графика готовая и сверстана, пишите сразу цену и сроки, работа срочная, оставляйте заявку только если можете ...
Разработка темы для WordPress
Задача разработать тему для WordPress с возможностью изменения настроек темы. Дизайн предоставим.
Функциональные блоки:
1. Плагины импорта demo data
2. Использование visual composer, fusion builder или аналогичные плагины; стилизация всех элементов
3. 100% настройка элементов темы с админ панели:
- загрузка логотипа и fav icon
- установление ширины контентной области сайта, ширины sidebar, задание параметраширины, на которой применяется мобильная версия (не обязательно)
- header:возможность устанавливать цвет, шрифт меню , размер шрифта меню, высоту шапки,
добавлять/удалять соц. сети
- page title area:задавать ширифт, размер и цвет шрифт, высоту, цвет фона, включать/выключать breadcrambs
- footer:выбор количество колонок в футере. Возможность добавления меню, текста форм и т.д. через виджеты,добавление/удаление кнопок соц. сетей
- соц. сети : Подключение иконок соц сетей при помощи шрифта, возможность устанавливатьцвет, размер
- background:возможность устанавливать цвет, паттерн или изображение для всех страниц сайта
- Шрифтовые настройки: семья, размер, weight, междустрочный интервал для всехэлементов сайта (h1-h6, paragraph)
- задавать стиль для основных элементов сайта (кнопки, блокис visual composer и т.д.)
- Блог (выбирать количество постов в строку, layout (masonry или in grid), добавлять/удалятьсайдбарб включать/выключать такие параметры как автор, дата, Sharing кнопки,комментарии)
- Контакты (управлять списком полей на форме обратной связи,указывать обязательные/необязательные параметры, включать/выключать google map)
- Custom css поле
- возможность включать google analytics
4. Установка revolution slider
5. Таксономии: пост (стандартный), портфолио, faq
6. Комментарии
7. Формы обратной сязи
8. адаптивная верстка
Мы предоставим лицензионные плагины revolution slider иvisualcomposer (илианалог)
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ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И СРОКИ.
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