Разработка темы для WordPress

Задача разработать тему для WordPress с возможностью изменения настроек темы. Дизайн предоставим.

Функциональные блоки:

1. Плагины импорта demo data

2. Использование visual composer, fusion builder или аналогичные плагины; стилизация всех элементов

3. 100% настройка элементов темы с админ панели:

- загрузка логотипа и fav icon

- установление ширины контентной области сайта, ширины sidebar, задание параметраширины, на которой применяется мобильная версия (не обязательно)

- header:возможность устанавливать цвет, шрифт меню , размер шрифта меню, высоту шапки,

добавлять/удалять соц. сети

- page title area:задавать ширифт, размер и цвет шрифт, высоту, цвет фона, включать/выключать breadcrambs

- footer:выбор количество колонок в футере. Возможность добавления меню, текста форм и т.д. через виджеты,добавление/удаление кнопок соц. сетей

- соц. сети : Подключение иконок соц сетей при помощи шрифта, возможность устанавливатьцвет, размер

- background:возможность устанавливать цвет, паттерн или изображение для всех страниц сайта

- Шрифтовые настройки: семья, размер, weight, междустрочный интервал для всехэлементов сайта (h1-h6, paragraph)

- задавать стиль для основных элементов сайта (кнопки, блокис visual composer и т.д.)

- Блог (выбирать количество постов в строку, layout (masonry или in grid), добавлять/удалятьсайдбарб включать/выключать такие параметры как автор, дата, Sharing кнопки,комментарии)

- Контакты (управлять списком полей на форме обратной связи,указывать обязательные/необязательные параметры, включать/выключать google map)

- Custom css поле

- возможность включать google analytics

4. Установка revolution slider

5. Таксономии: пост (стандартный), портфолио, faq

6. Комментарии

7. Формы обратной сязи

8. адаптивная верстка

Мы предоставим лицензионные плагины revolution slider иvisualcomposer (илианалог)

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ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И СРОКИ.