Спарсить сайт
Убрать маску +7 с ввода номера в форме Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress. Необходимо убрать маску +7, оставить только +
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