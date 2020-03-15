Убрать маску +7 с ввода номера в форме Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на wordpress. Необходимо убрать маску +7, оставить только +

WordPress
4 года назад
intellect_ua
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад