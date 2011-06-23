Обновить redmine

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Задача:

1. Обновить redmine

2. Установить пару несложных плагинов в redmine

3. Настроить отправку писем в redmine

Опыт установки redmine желателен, наличие опыта работы с хостингом от amazon желательно.

В предложение укажите:

Стоимость часа работы

Опыт работы с redmine

Опыт работы с amazon

12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Установить redmine, svn на Debian

    $50

    Имеется: Web-server Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, MTA Debian 5.0 Необходимо: 1. Установить redmine(русская версия), svn server, подключить svn к redmine 2. Настроить ежедневный backup в ftp директорию 3. Настроить firewall на определенную группу ...

    Debian
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера (фильтрация пакетов)

    Есть сервер, физически находится в Беларуси. Linux. На нем 10-15 сайтов. Необходимо настроить его таким образом, чтобы на выбранные сайты не могли попасть пользователи из других стран, только из Беларуси. Соответственно, нужна возможность включать/выключать разрешения ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка сервера

    $200

    В с вязи с переездом офиса из Марьино в Новокосино, необходимо: 1. Подключить к серверу 4 рабочих места (домен) 2. Настроить Интернет 3. Настроить Почту 4. Подключить телефонную станцию Panasonic KX-TDA200 Необходимая разводка по рабочим местам уже сделана, необходимо только ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь в установке Zend Optimizer и доп. настройки

    Нужна помощь по установки и настройки Zend Optimizer на виртуальный сервер. На данный момент Zend установлен, но все сайты после включения zend начинают тормозить. Необходимо установить так, чтобы не затрагивать другие сайты, модули на сервере (к примеру ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера под управлением Ubuntu

    Необходимо настроить уже работающий VPS. Дело в то м что он потребляет неестественно много оперативной памяти для одного сайта который на нем висит. логирование не настроено на авто удаление, его работа не оптимизирована ...

    Ubuntu
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отредактировать mod_rewrite Apach'a под Nginx

    $5

    При смене веб сервера для сайта с Apach на Nginx возникла проблема того, что nginx не понимает стандартные правила mod_rewrite прописанные в файле .htaccess, также как он и не умеет работать с самим файлом .htaccess, ...

    Nginx
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера под хостинг

    Имеется сервер в hetzner. Необходимо инсталлировать OS debian-5, панель ISPManager-PRO Установить/Настроить nginx, за nginx-ом 2 апача, fcgi. Так же будет предоставлен доступ к панели BillManager, котрый будет необходимо настроить для работы с ISPManager. В качестве NS-ов должны ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Персональный проект для Am1GO. Ipv6 прокси

    $200

    1)Настроить на линукс сервере корректную маршрутизацию ipv6 подсети /64 2)Поднять squid либо модифицировать текущий для работы в качестве анонимной ipv6(ipv6+ipv4 в случае модификации) с round robin перебором ip для исходящего соединения.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Найти источник спама на сервере

    Нужно найти и удалить источник спама на сервере Linux, CentOS. Сервер был взломан и видно где-то внедрен спамерский код. Пришло письмо следующего содержания: "Здравствуйте. Поступили жалобы на рассылку спама, связанного с вашим сервером. Пожалуйста, примите меры и сообщите нам о ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад