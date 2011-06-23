Имеется: Web-server Apache, PHP, Perl, MySQl, PhpMyAdmin, FTP, MTA Debian 5.0 Необходимо: 1. Установить redmine(русская версия), svn server, подключить svn к redmine 2. Настроить ежедневный backup в ftp директорию 3. Настроить firewall на определенную группу ...
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Здравствуйте.
Задача:
1. Обновить redmine
2. Установить пару несложных плагинов в redmine
3. Настроить отправку писем в redmine
Опыт установки redmine желателен, наличие опыта работы с хостингом от amazon желательно.
В предложение укажите:
Стоимость часа работы
Опыт работы с redmine
Опыт работы с amazon
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