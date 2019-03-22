Необходимо поднять и подготовить сервер к переезду: - установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql); - перенести почту, ssl сертификаты, базы, файлы и т.д.;
Разобраться с CloudFlare. Блокируются запросы от Wemoney - Free-kassa
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Ранее использовали Cloudflare просто как dns, сейчас из-за ddos атак перешли на платную версию CDN.
На сайте много скриптов, много запросов. Часть запросов идут с внешних серверов. Наладили и добавили в исключения практически всё и работает успешно. Платёжные системы Qiwi и Yandex свои запросы тоже отправляют успешно. А Вот Post запросы от webmoney и free-kassa блокируются. Что только не пробовали добавлять в Firewall Rules и Page Rules.
Ищем человека, который в этом разбирается и сможет добавить нужно правило. Есть все ссылки на контроллеры, которые обрабатывают платёж и ссылка на url успешной оплаты, куда стучится Webmoney.
Ждём ваших заявок.
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