Разобраться с CloudFlare. Блокируются запросы от Wemoney - Free-kassa

Добрый день. Ранее использовали Cloudflare просто как dns, сейчас из-за ddos атак перешли на платную версию CDN.

На сайте много скриптов, много запросов. Часть запросов идут с внешних серверов. Наладили и добавили в исключения практически всё и работает успешно. Платёжные системы Qiwi и Yandex свои запросы тоже отправляют успешно. А Вот Post запросы от webmoney и free-kassa блокируются. Что только не пробовали добавлять в Firewall Rules и Page Rules.

Ищем человека, который в этом разбирается и сможет добавить нужно правило. Есть все ссылки на контроллеры, которые обрабатывают платёж и ссылка на url успешной оплаты, куда стучится Webmoney.

Ждём ваших заявок.