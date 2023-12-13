Рассыльщики сообщений без опыта. (1-2) часа в день

Мы активно развиваемся и ищем помощника для поиска клиентов через рассылку (без звонков).

Ваши задачи будут включать в себя отправку сообщений в мессенджерах (Вк, Ок и Телеграм) по заданной базе клиентов. Важно соблюдать график отправки сообщений

Базу предоставляем. Подойдут люди без опыта: всему обучим.

https://wa.me/message/BLOFIG2MPAUQD1 Обращайтесь к нашему менеджеру по вакансии

Требования к кандидату

Ответственность, усидчивость, желание работать, ежедневный отчет.

— 1+ час в день,

Также мы предоставляем обучение и поддержку на протяжении всего рабочего процесса. Оплата труда производится по результатам работы.

Условия работы

Оплата возможна как ежедневная, так и за неделю.

- Частичная занятость

- Выполнение работы в любое время

- Удаленная работа.