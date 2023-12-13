Необходимо продвинуть Spa салон, который располагается в Englewood, New Jersey. Сейчас салон продвигается через рекламу в инстаграм, фейсбук и гугл. Есть страницы в инстаграм и фейсбук, профиль в google maps. По рекламе ...
Рассыльщики сообщений без опыта. (1-2) часа в день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы активно развиваемся и ищем помощника для поиска клиентов через рассылку (без звонков).
Ваши задачи будут включать в себя отправку сообщений в мессенджерах (Вк, Ок и Телеграм) по заданной базе клиентов. Важно соблюдать график отправки сообщений
Базу предоставляем. Подойдут люди без опыта: всему обучим.
https://wa.me/message/BLOFIG2MPAUQD1 Обращайтесь к нашему менеджеру по вакансии
Требования к кандидату
Ответственность, усидчивость, желание работать, ежедневный отчет.
— 1+ час в день,
Также мы предоставляем обучение и поддержку на протяжении всего рабочего процесса. Оплата труда производится по результатам работы.
Условия работы
Оплата возможна как ежедневная, так и за неделю.
- Частичная занятость
- Выполнение работы в любое время
- Удаленная работа.
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