Рассыльщики сообщений без опыта. (1-2) часа в день

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт19 заявок46 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы активно развиваемся и ищем помощника для поиска клиентов через рассылку (без звонков).

Ваши задачи будут включать в себя отправку сообщений в мессенджерах (Вк, Ок и Телеграм) по заданной базе клиентов. Важно соблюдать график отправки сообщений

Базу предоставляем. Подойдут люди без опыта: всему обучим.

https://wa.me/message/BLOFIG2MPAUQD1 Обращайтесь к нашему менеджеру по вакансии

Требования к кандидату

Ответственность, усидчивость, желание работать, ежедневный отчет.

— 1+ час в день,

Также мы предоставляем обучение и поддержку на протяжении всего рабочего процесса. Оплата труда производится по результатам работы.

Условия работы

Оплата возможна как ежедневная, так и за неделю.

- Частичная занятость

- Выполнение работы в любое время

- Удаленная работа.

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Марина
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Анастасия
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