Запустити таргет фб/інст

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки15 просмотров
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Перша неділя тест. Беру людей з відгуками. Тестова неділя 1000 грн.
ніша : спортивний клуб,привязаний до гео, ціль набрати дітей від 4-12 років,дорослих та персональні заняття, почнемо з групп дітей. Питання які цікавлять:
який приблизний бюджет на нд?
чи будете відкручувати для холодной ца пост ознайомчий?
які пропозиції робити будемо холодній і ті хто зайшов на ленд, тим хто зайшов, але не залишив заявку,тим хто залишив ,але не прийшов (ретаргет).

2 месяца назад
ihorkot
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад