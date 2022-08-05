Необходимо протестировать работу подписки приложения на айфоне. Для этого нужно включить запись экрана, открыть предоставленную ссылку в Сафари, установить приложение и подписаться на бесплатный пробный период. Требуется отправить видео с процессом и отписаться от подписки. Участники должны быть не из РФ с привязанной картой в Appstore.