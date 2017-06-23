Тестирование интернет магазина

Тестирование сайтовЗакрыт32 заявки600 просмотров
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Требуется изучить сайт и найти все возможные баги, недоработки. 

Оформить отчет в виде таблицы с столбцами:

1. Ссылка на страницу с багом;

2. Ссылка на скриншот бага;

3. Текстовое описание бага.

При тестировании, все что может показаться неправильно работающим - обязательно отметить в таблице.

сайт -  new [dot] darito [dot] ru

6 лет назад
grest
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
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