Тестирование интернет магазина

Необходим развернутый юзабилити аудит сайта - интернет-магазин. Результат - отчет. Указать сроки и цену исполнения. Подавать заявку только с опытом подобной работы. Прикрепить пример отчета. Возможно несколько исполнителей к выбору, для создания наиболее полной картины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изучить сайт и найти все возможные баги, недоработки.
Оформить отчет в виде таблицы с столбцами:
1. Ссылка на страницу с багом;
2. Ссылка на скриншот бага;
3. Текстовое описание бага.
При тестировании, все что может показаться неправильно работающим - обязательно отметить в таблице.
сайт - new [dot] darito [dot] ru
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